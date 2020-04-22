نادية الجندي تعود من لبنان منتصف رمضان

تواصل النجمة الكبيرة نادية الجندي تصوير أحداث مسلسلها الجديد «سكر زيادة» في أحد اللوكيشنات الداخلية بمدينة بيروت اللبنانية، في عملها الرمضاني الذي تعرضه على شاشة «إم بي سي مصر».وعلم «الدستور» أن النجمة القديرة تصور بشكل شبه يومي العمل حتى العاشر من شهر رمضان المقبل، لتعود بعدها إلى القاهرة مباشرة، في حالة السماح بوجود طائرة متجهة إلى مصر.وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول علاقة تجمع 4 سيدات، والمسلسل من بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.