افتتاح مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة

صرح المستشار محمد سيف النصر عضو المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة بأن المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو المجلس الأعلى للقضاء، افتتح اليوم مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة.وكان المستشار بدري عبدالفتاح قد كلف المستشار جمال عبدالرحمن عضو المكتب الفني بعمل دراسة لإمكانية إنشاء مكتب ترجمة بمقر المحكمة، وانتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء ذلك المكتب للتيسير على المواطنين والمتقاضين وعليه تم إعداد مذكرة عرضت على المستشار عمر مروان وزير العدل وأصدر قراره رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب.