سرقة منزلي الفنانة فريدة سيف النصر وابنها

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن سرقة منزلها، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".وقالت في منشور لها: "الحمد لله.. تمت سرقة بيتي وبيت ابني، أنا في التصوير وهو قضى 4 أيام عند أهل زوجته، الظاهر كنا متراقبين، جاري رفع البصمات، حسبنا الله".من ناحية أخرى تشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى تصوير مسلسل "ولاد إمبابة"، مع سمير غانم وسعد الصغير من إخراج ممدوح زكي.وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد عانت مؤخرًا من تورم وجهها وأشيع حولها الكثير من الشائعات حول إصابتها بالسرطان، وهو الأمر الذي نفته من خلال فيديوهات عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".