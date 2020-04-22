السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بمناسبة رمضان

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وأعرب الرئيس السيسي، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم بحلول الشهر الكريم، داعيا المولى العلي القدير أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات، وسائلا الله عز وجل أن يحفظ شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع من شر الوباء غير المسبوق، وأن يبارك الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي الكبير من أجل عالم أكثر أمانا وصحة وازدهارا.وبعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء نصها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته، وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة المزيد من الأمان والتقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول الشهر الفضيل من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة دوام الرفعة والرقي.