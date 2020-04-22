برلماني عن افتتاح السيسي لمشروعات قومية: يستكمل بناء مصر الحديثة

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الكبرى بشرق قناة السويس، مشيرا إلى أن القيادة السياسية جادة في تنفيذ كافة الخطط التنموية لشرق السويس وسيناء، وتعويضها عن سنوات الإرهاب والتهميش التي عانتها جراء محاربتها للإرهاب.وأوضح المسعود، في بيان له، أن المشروعات القومية ستساهم في توفير فرص عمل لشباب سيناء، وكذلك وضع سيناء على خارطة التنمية واستكمال خطوات التطوير، لا سيما وأن هناك عدد من المشروعات كانت عالقة من حيث تنفيذها، وحان وقت استكمالها وتوفير الميزانية اللازمة لها.ولفت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا في ملف المشروعات القومية، لاستكمال خطوات بناء دولة مصر الحديثة، مشيرا إلى أن الحكومة تمشي في اتجاهين، الأول محاربة فيروس كورونا المستجد، والثاني استكمال عملية التنمية في مختلف المجالات.