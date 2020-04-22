إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بحدائق القبة للمحاكمة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، بإحالة ٣ متهمين للمحاكمة لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "عصام.س"، و"محمود. ف"، و"طارق.ع" عاطلين، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة، وأقروا بسرقتهم لـ٨ شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ٤٤ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة حدائق القبة تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع سرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.