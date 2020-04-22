إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج الهيروين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.كان إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبص على "إسلام. ف"، "أمير. م"، عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما ٥٦٠ جراما من مخدر الهيروين ومبلغ مالى ١٠٧٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم وهواتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والترويج والكسب غير المشروع منها.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.