محمود الهوارى يكتب: الفيروس و«أزمنة البطولة»

يحمل التَّاريخ سِيَر كثير من الأبطال والشُّجعان وأصحاب المروءات، ويُخبر كيف كانت بطولاتهم وشجاعتهم ونجدتهم ومروءتهم مع أقوامهم ومع غير أقوامهم، ولا تزال ألقاب البطولة، والشَّجاعة، والمروءة، والفتوَّة لها طنينها وبريقها؛ حتى إنَّها لتداعب خيالات النَّاس، وتستثير هممهم، وتحرِّك جوارحهم فى كلِّ زمانٍ.ولكنَّنا ابتلينا فى زماننا بمن يحاول أن يفسد علينا أفكارنا؛ فَأَدْخَلَ تحت هذه الألقاب الشَّريفة من المعانى السَّقيمة ما غيَّرَها عمَّا كانت عليه، فشوَّه فى أذهان النَّاس صورتها، وأفسد فى عقول النَّاس معانيها.وهذه الألقاب- لمن لا يعرف- تحمل من المعانى ما هو أشرف وأكبر من الصُّورة الرَّخيصة والمبتذلة والمختلَّة الَّتى تصوِّرها بعض الأعمال الدِّراميَّة الَّتى تخلط الشَّجاعة بالبلطجة، والبطولة بالهمجيَّة، والفتوَّة بالإسفاف فى تلبيسٍ عجيب يوشك أن يترك صورة ذهنيَّة مغلوطة عند النَّاس عن هذه المفاهيم الطَّيِّبة.ولو كان النَّاس يحوزون الألقاب بالكلام والتَّنظير الباهت البارد الّذى لا يظهر أثره فى واقع النَّاس عملًا وسعيًا، فما أسهلَ ادِّعاء البطولة والمروءة والفتوَّة! لا سيما فى أزمنة الرَّخاء والسَّعة.لكنَّ البطولة الحقيقيَّة ليست فى أزمنة الرَّخاء، وإنَّما تظهر البطولة والمروءة عند الشَّدائد والأزمات؛ ولذا مدح الله- عزَّ وجلَّ- أهل العطاء ببذلهم مع حاجتهم فقال: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ».ولعلَّ من محاسن فيروس «كورونا»- عجَّل الله برحيله- أنَّه كشف للنَّاس عن معادن النَّاس، فأظهر النَّفيس من الرَّخيص، والأصيل من الخسيس، وميَّز الصَّادق من الكاذب.كشف هذا الفيروس عن قلوب النَّاس، وعقولهم، وضمائرهم، فبيَّن لنا بما يشعرون، وكيف يفكِّرون، وماذا يريدون!وأجدنى أستعير من الشَّافعى- رحمه الله تعالى- أبياته الَّتى يقول فيها: جَزَى اللهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ وَإنْ كانت تُغصّصُنِى بِرِيقِى وَمَا شُكْرِى لهَا حمْدًا وَلَكِن عرفتُ بها عَدُوّى مِن صَديقِى، فمن حسنات هذا الفيروس أنَّه أوقف العالم على حقيقة فقره فى جانب الرُّوحِ، بعد أن آمن بالمادَّة زمنًا طويلًا، وظنَّ أنَّها تكفيه، وتحميه، وتؤويه، فإذا هى أمام هذا الوباء تعلن ضعفها، وتنسحب، ولم يبق أمام الإنسانيَّة إلا أن ترجع إلى الواحد الأحد، وقد طالعتنا المواقع الإخباريَّة بلجوء المجتمعات الأوروبيَّة إلى أهل الأديان ليرفعوا الأذان فى ربوع بلاد كانت تمنعه منذ أيَّامٍ قليلة، فسبحان من له الأمر من قبلُ ومن بعدُ.وإذا كان هذا الحراك الرُّوحى على المستوى الخارجى، فإنَّ ما يعنينى فى المقام الأوَّل هو مستوى بلادى ووطنى، الَّذى يمكن أن نجعله بإرادتنا وتفكيرنا وسواعدنا منطلَقًا إلى العالميَّة فيما بعد.وكأنِّى بهذا الفيروس قد جاء ليختبر، ويمتحن، ويمحِّص، ويوقفنا على حقائق أنفسنا، فبعض النَّاس ظهرت بطولته، وبعضهم ظهرت خيانته.أمَّا البطولة فقد ظهرت عند معلِّم مخلص، يتألَّم لأنَّه لم ينتهِ من شرح المناهج بعدُ، ويقلق لمستقبل أولاده من الطُّلَّاب، فراح يفكِّر فى حيلة ينفعهم بها، ويبلِّغ بها أمانته، فلجأ إلى التُّكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة، تملأ السَّعادة قلبه، وتكسو أسارير وجهه، وكأنَّه بذلك يقيم الحجَّة على الخونة الَّذين يعيشون على منطق أعرج، بل كسيح، وهو «جت منهم»، فلم يفكروا فى نفع طلَّابهم بشىء.وتظهر البطولة- أيضًا- فى الفرق الطِّبيَّة من أطباء، وطبيبات، وممرِّضين، وممرِّضات، الَّذين تركوا بيوتهم وأعمالهم وعياداتهم، فى ظلِّ ظروف نفسيَّة قاسية، وهم يعاينون الوباء وما يفعله فى النَّاس، واقفين فى خطِّ الدِّفاع الأوَّل، وقد عرَّضوا أنفسهم لمخاطر العدوى، بأيديهم أسلحة العلم والطِّبِّ، يدفعون بها خطر الوباء عن أهلنا، وبلادنا، فللَّه درُّهم، ما أشرف منازلهم.وتظهر البطولة- كذلك- فى شباب الخير، فى قرانا ومدننا، حين يفكِّرون- مع قلَّة ما يملكون- فى تقديم خدمة فى تعقيم الشَّوارع، والحارات، والأزقَّة، وتوعية النَّاس، وإعانة المحتاجين منهم، لا سيما أصحاب الحرف اليوميَّة بعد أن قعدت بهم سوق العمل. إنَّهم شعلة النَّشاط، وهم أمل الغد، وهم سواعد الأوطان.وتظهر البطولة فى زمن الخطر فى رجال الدَّولة الَّذين يديرون الأزمة بحكمة، وشفافية، ونسأل الله أن يعينهم للقيام بمهامهم الثِّقال.وتظهر البطولة فى بعض رجال الأعمال من أهل الخير الَّذين قدَّموا من فضل الله عندهم لخلقه ما استطاعوا، وفهموا أنَّ المال مال الله، وأنَّ الملك الحقيقى له، لا لغيره.وتظهر البطولة فى الإعلاميين الأمناء الَّذين ينقلون هموم النَّاس للمسئولين، وينقلون هموم المسئولين للنَّاس بلا مزايدة ولا مجاملة، ليتشارك الجميع فى العمل لعبور هذه المحنة. وفى الجهة المقابلة يكشف الفيروس عن الخونة الَّذين لا همَّ لهم إلَّا أنفسهم، وأعمالهم، وأموالهم، فترى الخيانة فيمن انكب على نفسه، ولم ينشغل بغيره، ولم يهتم لفقير أو محتاج، ولم يشارك فى توعية، ولا نصح، ولا إرشاد، بل ربَّما زاد الأمر سوءًا بنقله الشائعات والأراجيف.وتجد الخيانة عند تاجر ملأ الطمع قلبه، وأعمى المال بصيرته، فهو يتاجر فى آلام النَّاس، وأقواتهم، ويسترزق بأزماتهم، وانظروا أسعار الكمامات والقفَّازات والمطهِّرات لتعرفوا إلى أى مدى ارتفعت الأسعار، مع أنَّ السِّلع موجودة.نعم، قد يكون تكالب النَّاس أحد العوامل المؤديَّة إلى ارتفاع الأسعار، لكن يبقى معدن الإنسان، ويبقى ضميره، ويبقى إيمانه، وتبقى مراقبته لربه، ويبقى اعترافه بحقِّ وطنه عليه. وتجد الخيانة عند من يروِّج الشائعات؛ لتخويف النَّاس وإرعابهم، ولا أدرى لمصلحة من تعلو فى الوسائل الإعلاميَّة أصوات مدمِّرة، تبعث الخوف، والشَّكَّ، والبلبلة فى نفوس المجتمع!إنَّ هذا الفيروس أظهر معادن النَّاس، وكشف عن حقائقهم، وأزال الأقنعة الزَّائفة الَّتى يغيِّرها بعض النَّاس حينًا بعد حين، طبقًا للمواقف والوقائع. كشف عن بطولات، وتضحيات، وكشف كذلك عن تخاذل، واستغلال للأزمات.وإذا كنَّا نثق فى الله- عزَّ وجلَّ- أنَّ الأزمة ستنتهى عمَّا قريب، فإنَّنا نثق أيضًا أنَّ ذاكرة الوطن- وكذلك ذاكرة أبنائه- ستظلُّ عامرة بمواقف النَّاس، الأبطال والخونة على السواء.سيسجل الوطن مَن استغلَّ الأزمة لصالحه، ومن باع ضميره، ومبادئه، وسيذكر مَن جازف بنفسه، وحياته.سيسجل الوطن من بث اليأس والقنوط والإحباط، وسيذكر من زرع الأمل والتَّفاؤل فى النُّفوس.سيذكر الوطن بطولة المعلمين والأطباء ورجال الأمن والصادقين من أبناء الوطن على اختلاف أعمالهم.وسيذكر الوطن أيضًا فساد المفسدين وتخريب المخربين.والواجب بعد انقضاء محنة الفيروس، وتسجيل مواقف النَّاس أن يدعم الوطن من يحتاج إلى دعم، من معلم، أو طبيب، أو شاب ذى همَّة، وأن تعاقب الدَّولة مَن يلزمه العقاب ممَّن لم يرَ لوطنه حقًّا عليه.ومن حقَّ أهل البطولة علينا أن نرفع لهم القبَّعة احترامًا، وتنحنى لهم الرءوس تحيَّة وإكبارًا، فبمثل هؤلاء تبنى الأوطان.