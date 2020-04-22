انتخاب الأسقف سامي فوزي نائبا لمطران «الأسقفية»

أعلن المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، انتخاب الأسقف سامي فوزي نائبا له، بعد حصوله على نسبة 73.49% من إجمالي الأصوات، طبقا لدستور ""الأبروشية" الذي ينص على انتخاب نائب المطران.وعين مطران الكنيسة الأسقفية الأسقف سامي فوزي أسقفا لمنطقة شمال إفريقيا عام 2017، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في اللاهوت من المملكه المتحدة