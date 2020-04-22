سياسي ليبي يكشف لـ«الدستور» كيف سرق أردوغان أموال ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل، إن سرقة أموال الليبين بدأت منذ عام 2011 بعد إسقاط النظام السابق، مشيرا إلى أنه تم تنصيب الكثير من القيادات التابعة لجامعة الإخوان على رأس المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسية الوطنية للاستثمار والوطنية للنفط.وكشف بن هامل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن هذه المؤسسات تعاقب عليها الكثير من الشخصيات التابعة للإخوان بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي بكل إدارت الحساسة والمهمه جدا، كان يدار من التنظيم وله علاقة وطيدة بنظام الحكم التركي المتمثل في رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي منذ "اتفاق الصخيرات " أصبح أداة طيعة لأردوغان تمثلت في عديد من الملفات أولها تحويل الاعتمادات البنكية على المصاريف التركية وفتح باب التصدير والتوريد وفتح باب التسلح للميشليات وتدريبها وفتح باب استقدام المرتزقة السوريين وغيرهم من المقاتلين وغيرهم من التنظيمات الإرهابية، الذي كانوا موجودين في سوريا والعراق وانتقالهم من اسطنبول إلى ليبيا عبر رحلات طيران لم تتوقف حتى هذه اللحظة.وأكد السيساسي الليبي، أنه تم الاتفاق بين أردوغان والسراج على تصنيع الطائرات المسيرة وتشغيل الخطوط التركية لها، وتم التعاقد على أكثر من 150 طائرة مسيرة من قبل حكومة السراج، وهذا هدر كبير جدا للأموال في وقت تحتاج فيه تركيا فعلا للأموال.وأشار هامل، إلى أن ملف الجرحى الذين يتلقون العلاج بالخارج في تركيا أدخل ملايين الدولارات لخزانة أردوغان، حيث أن المليشيات والتابعين لحكومة الوفاق يتلقون العلاج هناك.وقال هامل، إن ليبيا لديها صندوق سيادي يقدر بحوالي 160 مليار دولار في ظل الظروف الراهنة وظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، يريد أردوغان السطو عليه.وشدد السياسي الليبي على أن تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية هو سقوط متتالي لجماعة الإخوان، لأن الدعم يأتي لها من مصرف ليبيا المركزي، وكل مداخل النفط الليبي كانت تذهب إلى جماعة الإخوان في نهب وهدر ممنهج من قبل السراج.