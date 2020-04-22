تجديد حبس صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على مليون و163 ألف من أموال الدعم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على مليون و163 ألف جنيه، من أموال الدعم بالمطرية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.كان رجال مباحث التموين ألقوا القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية لاستيلائه على مبلغ 1163606 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه، وذلك عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعها في السوق السوداء، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.