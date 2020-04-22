الجيزة توجه بمتابعة التزام المنشآت بقرارات مواجهة كورونا

تلقت محافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن عدم التزام بعض قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء بالغلق للحد من أي تجمعات لمواجهة فيروس كورونا.وعلى الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز أبو النمرس بشن حملات على المناطق محل الشكوى للتأكد من التزام قاعات الأفراح بقرارات الغلق ما أسفر عن ضبط أحد قاعات الأفراح غير الملتزمة بالغلق بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشميع القاعة وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابي بمتابعة دورية مع المراكز والمدن للتأكد من التزام كافة المنشآت بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، وجه نائب المحافظ بالتنبيه على كافة القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.