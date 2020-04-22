محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وقال راشد - في نص برقيته - "فخامة الرئيس يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.. ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ويديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير".كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين.