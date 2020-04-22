تصعيد «وائل حرك» عضوا منتخبا في مجلس إدارة «إيجكيو» للمباني

كشفت شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تصعيد وائل سعد السيد رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلى منصب عضو مجلس الإدارة المنتخب، على أن يزاول عمله كعضو منتخب وممثل للعاملين بالشركة.ووفقا لخطاب صادر من إدارة القوى العاملة للشركة، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن هذه الإجراءات تمت وفقا لما تم تقديمه من بيانات ومستندات على افتراض صحتها، فإذا ما كانت تلك المستندات مخالفة للواقع أو القانون فإن الإدارة تحمل مقدمها المسئولية القانونية كاملة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.