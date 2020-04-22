إزالة وحدة سكنية مخالفة بمدينة دمياط الجديدة

أصدر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تعليماته لإدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بالإزالة الفورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بالدور الرابع علوي، بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص، بالمجاورة 13 بالحى الثالث بمدينة "دمياط الجديدة"، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالف.ونبه رئيس الجهاز، على الإدارات المعنية بتشديد الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات بالمدينة.وأوضح، أن تلك الإجراءات تأتى في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات السلطة المختصة بـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بالتصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.