ارتفاع إصابات كورونا لـ2910 والوفيات لـ402 فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، عن تسجيل 99 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 2910، موزعة عبر 47 ولاية في عموم البلاد.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنها سجلت 10 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 402 حالة حتى اليوم.وأشارت وزارة الصحة إلى أنها سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء، بـ52 حالة، ليصبح عدد المتعافين 1204، من إجمالي الإصابات.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليونين ونصف المليون إصابة، وأكثر من 170 ألف حالة وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات.