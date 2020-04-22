استمرار حبس المتهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهم المضبوط بحوزته مطهرات مجهولة المصدر، عقب قيامه بترويجها بمنطقة التجمع الخامس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وقال المتهم خلال التحقيقات إنه لاحظ إقبال المواطنين على شراء المطهرات والكحول بأي ثمن، لذلك قرر بيع المطهرات المغشوشة بقصد التربح والكسب غير المشروع منها جراء تلك الأزمة.وألقت ضباط قسم شرطة التجمع على عاطل أثناء بيعه مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر وتوصيلها للمواطنين داخل سيارته، وبتفتيش سيارته تم العثور على ٣٧٦ عبوة مختلفة الأحجام، بداخلها مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة.