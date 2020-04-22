إحالة 3 متهمين للجنايات فى حيازة الكوكايين المخدر بالوايلى



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

قررت نيابة الوايلي، اليوم الأربعاء، إحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات في حيازة الكوكايين المخدر.كان إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبص على 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بحوزتهم 400 جرام لمخدر الكوكايين، مبلغ مالى٢٠٠٠، و٤هواتف محمول ميزان، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والترويج.