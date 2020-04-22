إحالة 3 متهمين للجنايات فى حيازة الكوكايين المخدر بالوايلى
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:26 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة الوايلي، اليوم الأربعاء، إحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات في حيازة الكوكايين المخدر.
كان إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبص على 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بحوزتهم 400 جرام لمخدر الكوكايين، مبلغ مالى٢٠٠٠، و٤هواتف محمول ميزان، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والترويج.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
كان إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبص على 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بحوزتهم 400 جرام لمخدر الكوكايين، مبلغ مالى٢٠٠٠، و٤هواتف محمول ميزان، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والترويج.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.