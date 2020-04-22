افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد صفي الدين مدير عام المستشفى، والدكتور وائل الدرندلى نائب مدير المستشفى.وقال إن تكلفة هذه الوحدة بلغت 40 مليون جنيه وتم تجهيزها بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية متعدد المقاطع ١٢٨ مقطع لعمل جميع الفحوص والأشعات، بالإضافة إلى فحص الشرايين التاجية بالصبغة بأعلى مستويات الدقة، وذلك لتجنب عمل فحوص تداخلية عن طريق القسطرة ضمانا لدقة النتائج للوصول للتشخيص السليم والعلاج الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى، حيث أنها تخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية بشرق القاهرة والمناطق المحيطة بها.كما تفقد أعمال التطوير الجارية حاليا بالمستشفى، وتشمل أقسام الرعاية المركزة وطب الأسنان والمقرر الانتهاء منها خلال شهرين.