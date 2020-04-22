أكل اليوم.. مقلوبة الدجاج بالباذنجان من المطبخ الفلسطينى

المكونات:

طريقة التحضير:

يعتبر الدخول للمطبخ، أحد وسائل الاستمتاع لأفراد العائلة، بسبب الحجر المنزلي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.• دجاجة متوسطة الحجم بدون الجلد ومقطعة إلى 8 قطع• حبتان من الباذنجان، مقشرتان ومقطعتان إلى دوائر• حبة طماطم كبيرة، مقطعةً إلى شرائح• حبة قرنبيط متوسطة الحجم،مقطعةً• 4 فصوص من الثوم، مهروسًا• بصلة متوسطة الحجم، مفرومةً• 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم• 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة• 1½ كوب من الزيت النباتي للقلي• 2 كوب من الأرز الأبيض، مغسولًا• 3 ملاعق طعام من الزيت النباتي• 3 ملاعق كبيرة من البقدونس، مفرومًا• ½ كوب من شرائح اللوز والصنوبر، اختيارية للتزيين• ملعقة كبيرة من ملح• ½ كوب من الصنوبر، محمّصًايضاف الملح إلى شرائح الباذنجان، ثم يُمسح بقطعة قماش نظيفة لإزالة الماء الزائد، يُحمّى الزيت ثم تُقلى شرائح الباذنجان حتى يصبح لونها ذهبيًا ثم تُوضع جانبًا.يقلى القرنبيط حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم توضع جانبًا.يقلى البصل في الزيت النباتي، ثم يُضاف الثوم وقطع الدجاج.يضاف الكركم والتوابل العربية والقرفة على الدجاج ثم الماء وتُترك على النار لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.في وعاء طبخ، تصف شرائح الطماطم ثم شرائح الباذنجان فوقها، ويضاف 13 كوب من الأرز، ثم القرنبيط ثم ترتب قطع الدجاج في الأعلى مع باقي الأرز ثم الماء.توضع المقلوبة على نار متوسطة حتى يغلي الماء ثم على نار خفيفة لمدة 25-30 دقيقة.تقلب محتويات الوعاء رأسًا على عقب في طبق للتقديم وتُزيّن بالصنوبر واللوز المقليان والبقدونس.