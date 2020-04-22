تسليم 50 منزلا بعد تطويرها بـ2.5 مليون جنيه في الغربية

أعلنت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، عن تسليم 50 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بقريتي "حانوت" بزفتى، و"كفوربلشاي" بمركز كفرالزيات، بعد إعادة تأهيل وتطويرها بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وأشارن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إلى أن تلك المنازل بواقع 25 منزلا بقرية "كفور بلشاي" بكفرالزيات، و25 منزلا بقرية "حانوت" بزفتى، مؤكدة أن أعمال تأهيل المنازل اشتملت على تعلية الأسقف، والمحارة، والنجارة، والسباكة، والكهرباء، وتركيب سيراميك والرخام، وأعمال النقاشة والدهانات، والتشطيب الكامل للمنازل.