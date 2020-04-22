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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 15

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:18 م
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وأن يشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا.

ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربا ورياح نشطة، في حين تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، وأن تكون الرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا ورياحًا معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا ورياحا معتدلة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:
القاهرة 15 30
شبين الكوم 16 29
طنطا 16 29
دمنهور 15 29
الإسكندرية 16 25
بلطيم 16 24
مطروح 16 22
السلوم 16 25
سيوة 15 31
بورسعيد 17 24
دمياط 17 21
الزقازيق 16 31
الإسماعيلية 17 30
السويس 18 30
العريش 16 25
رفح 16 24
رأس سدر 17 28
نخل 14 27
نويبع 25 30
طابا 19 26
كاترين 15 23
الطور 18 30
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 22 33
الفيوم 18 31
بنى سويف 19 31
المنيا 2 32
أسيوط 21 32
سوهاج 21 33
قنا 22 34
الأقصر 23 35
أسوان 25 36
أبوسمبل 22 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 22 31
أبورماد 22 28
حلايب 17 28
رأس حدربة 18 27.

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