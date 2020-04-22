الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وأن يشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا.ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربا ورياح نشطة، في حين تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة.ومن المتوقع أن يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، وأن تكون الرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا ورياحًا معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا ورياحا معتدلة.وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى:القاهرة 15 30شبين الكوم 16 29طنطا 16 29دمنهور 15 29الإسكندرية 16 25بلطيم 16 24مطروح 16 22السلوم 16 25سيوة 15 31بورسعيد 17 24دمياط 17 21الزقازيق 16 31الإسماعيلية 17 30السويس 18 30العريش 16 25رفح 16 24رأس سدر 17 28نخل 14 27نويبع 25 30طابا 19 26كاترين 15 23الطور 18 30شرم الشيخ 20 27الغردقة 19 28مرسى علم 22 33الفيوم 18 31بنى سويف 19 31المنيا 2 32أسيوط 21 32سوهاج 21 33قنا 22 34الأقصر 23 35أسوان 25 36أبوسمبل 22 36الوادى الجديد 23 34شلاتين 22 31أبورماد 22 28حلايب 17 28رأس حدربة 18 27.