السعودية تدرس إعادة حركة الاقتصاد

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، عن أن هناك دراسات مكثفة من قبل الحكومة لعودة حركة الاقتصاد السعودي إذا سمحت الظروف الصحية، مشيرا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير المالية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الرياض، أن حماية المواطنين والمقيمين أولوية لحكومة المملكة، وذلك وفق قناة "العربية".وكشف الوزير السعودي عن تشكيل عدة فرق للتعامل مع أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 47 مليار ريال سعودي كمخصصات لدعم قطاع الصحة لمواجهته الفيروس.وأضاف الجدعان: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية"، مؤكدا أنه تم وضع حزم اقتصادية متعددة لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية تجاوز العشرة آلاف إصابة بخلاف وفاة العشرات، وسط إغلاق جزئي في بعض مناطق المملكة وأخرى تم وضعها تحت إغلاق كلي لمجابهة الوباء.