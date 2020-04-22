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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الروسى يبحث مع «الناتو» القضايا المشتركة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:15 م
فاليري جيروسيموف
فاليري جيروسيموف
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيروسيموف، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع قائد القوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجنرال تود وولترز، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية، بأن جيروسيموف وولترز، بحثا خلال الاتصال الهاتفي قضايا تثير اهتماما مشتركا للجانبين دون كشف أي تفاصيل حول المحادثات.

وسبق أن عقد جيراسيموف وولترز، لقاء في باكو 6 فبراير الماضي، بحثا خلاله العمل على منع حدوث أي حوادث خلال الأنشطة العسكرية لروسيا ودول حلف "الناتو"، كما ناقشا آنذاك قضايا الأمن الاستراتيجي والأوضاع في مناطق الأزمات في العالم، واتفقا على الاستمرار في الاتصالات بينهما.

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