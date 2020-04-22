رسام صغير.. حكاية شاب يطور الزي الفرعوني

امتاز محمد مجدي بموهبة الرسم التي اختلفت عن غيرها نظرا لأنه يبدأ في ابتكار فكرة، ثم يقوم باستخدام المواد الخام حتى يوظفها في تنفيذ فكرته ثم يقوم بصباغتها على القماش حتي يأتي لنا بشكل مختلف من الفن والموهبة.وقال "محمد مجدي" صاحب الـ٢١ عاما، طالب بالفرقة الثانية بقسم التصميم وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها إنه دخل مسابقة تصميم ملابس فرعونية، يتم في المسابقة اختيار عصر من عصور التاريخ، ويبدأ في تصميم الملابس التابعة لهذا العصر، استغرق منه حوالي يوما من العمل.وأضاف أن كل التصميم من بدايته إلى نهايته تم صناعته بالأيد لم يتم تدخل أي ماكينة في العمل، ومساحة التصميم عبارة عن ٣٥سم في ٥٠سم.أوضح "محمد" أن اتحاد الطلبة هي الجهة المسئولة عن تنظيم المسابقة بالترتيب مع الأقسام، ويبدأ كل قسم بعرض شيئ من صنعهم أمام مجموعة من الدكاترة ويبدأ التصويت بالتقييم من الأعلى إلى الأقل.