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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كاتب تركي: مجاعة تهدد تركيا بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:26 م
آية حسني
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اعتبر الكاتب التركي الشهير المتخصص في الشؤون الزراعية، علي أكبار يلدررم، أن بلاده مقبلة على كارثة غذائية، مؤكدا أن تركيا تعتمد على الاستيراد في أغلب المنتجات الزراعية الأساسية بنسبب تتراوح بين 95% و30%، ومع توقف حركة التجارة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن الوضع سيتحول إلى كارثي، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأكد يلدررم، أن تركيا مرتبطة بالخارج بخصوص المنتجات الغذائية، وتعتمد عليه، بخاصة في منتجات فول الصويا والذرة وعباد الشمس والأرز ومنتجات البقوليات كالفاصوليا والعدس.

وأوضح يلدررم أن متوسط استهلاك تركيا السنوي لفول الصويا 3 ملايين طن، وتنتج البلاد منهم 150 ألف طن فقط، ويجري استيراد 95% من إجمالي الاستهلاك من الخارج، بينما تستورد نحو 3 ملايين و588 ألف طن من الذرة سنويًا.

وبيّن أن تركيا تنتج 1.9 مليون طن من عباد الشمس، وتحتاج لاستيراد 1.2 مليون طن سنويًا، أي أنها تستورد 34% من احتياجاتها، كما تستورد 30% من إنتاجها من الأرز.

وشدد الكاتب التركي على أن إنتاج البقوليات مثل الفاصوليا والعدس لا تكفي الاستهلاك المحلي، إذ تنتج تركيا 72% من احتياجاتها من الفاصوليا و74% من العدس.

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