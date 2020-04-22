غرفة الدقهلية توزع ١٠ آلاف شنطة رمضانية

قال أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية، إن الغرفة ستوزع ١٠ آلاف شنطة رمضانية بديلا لمعارض أهلا رمضان.وأضاف «رعب» في تصريحات لـ«الدستور» أن الغرفة بصدد التعاون مع الحكومة لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن الغرفة أنشأت غرفة عمليات خاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وتوفير كافة المستلزمات والمطهرات اللازمة للمحافظة وكذلك توفير السلع الغذائية.