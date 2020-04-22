الإمارات تسجل 483 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.وأوضحت في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة حيث تم إجراء 31.807 فحوص جديدة في مختلف الإمارات، والتي ساهمت في الكشف عن 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 8.238 حالة حتى الآن، و6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 52 حالة وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.