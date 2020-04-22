رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تتلقى شكرًا من أمريكا بعد إجلاء مواطنيها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:15 م
الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد ناصر
أ ش أ
طباعة
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب خلالها عن شكر وإمتنان واشنطن للكويت، لما قدمته من مساعدة نحو إعادة مئات المواطنين الأمريكيين المقيمين إلى وطنهم، خاصة بهذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشاد بومبيو - في الرسالة - بالجهود الحثيثة والمهنية التي قامت بها السلطات الكويتية المختصة في هذا الإطار، مبديا كذلك استعداد السلطات الأمريكية لتسهيل إجراءات عودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى بلادهم سالمين.

كما تضمنت الرسالة التأكيد على عمق وتميز العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

موضوعات متعلقة

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

السيسى: «اللى عنده فكر لتطوير سيناء يقول لى»

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

الأمريكيون يؤيدون البقاء بالمنازل رغم إعادة فتح الاقتصاد

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

«فوازير سينما مصر» يوميا على يوتيوب «الثقافة» في رمضان

أفلام تستعرض بطولات الجيش المصري «أونلاين» في رمضان

فى يوم حقوق المؤلف.. تعرف على مكتبات الأمم المتحدة حول العالم

«صفصافة» تحتفل باليوم العالمي للكتاب بإهداء إصداراتها للطواقم الطبية