الكويت تتلقى شكرًا من أمريكا بعد إجلاء مواطنيها

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعرب خلالها عن شكر وإمتنان واشنطن للكويت، لما قدمته من مساعدة نحو إعادة مئات المواطنين الأمريكيين المقيمين إلى وطنهم، خاصة بهذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشاد بومبيو - في الرسالة - بالجهود الحثيثة والمهنية التي قامت بها السلطات الكويتية المختصة في هذا الإطار، مبديا كذلك استعداد السلطات الأمريكية لتسهيل إجراءات عودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى بلادهم سالمين.كما تضمنت الرسالة التأكيد على عمق وتميز العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.