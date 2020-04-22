«الوفد» يوزع 700 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على متضرري كورونا بسوهاج

وصل إلى محافظة سوهاج، كراتين المواد الغذائية المقدمة من حزب الوفد ضمن مبادرة "كرتونة رمضان" بدعم من الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا لمبادرات الوفد لمساندة الدولة المصرية، ودعم المواطن المصري، والأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من فيروس كورونا، والعمالة غير المنتظمةوتسلم أنور بهادر سكرتير مساعد حزب الوفد والمشرف على قطاع الصعيد، عدد 700 كرتونة مواد غذائية بمحافظة سوهاج لتوزيعها على محافظات الصعيد.وقال "بهادر"، إن المبادرة، تأتي استمرارًا لمبادرات حزب الوفد الهادفة لمساعدة أبناء الشعب المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وأكد أن مبادرة الوفد تأتي في ظل اهتمام قيادات الحزب للوقوف صفا واحدا بجوار المواطنين وتم تنظيمها لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والتي تأثرت بالإجراءات الاحترازية والظروف التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد وخاصة العمالة غير المنتظمة.