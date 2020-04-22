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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخام الأمريكي يواصل التعافي والبرميل بـ15 دولارا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:15 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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استطاع النفط الأمريكي لخام غرب تكساس، أن يتخلص من آثار الماضي ويمحو خسائره التي لحقت به خلال اليومين الماضيين ليرتفع إلى أكثر من 15 دولار للبرميل بعد أن كان يباع بالسالب بنحو 40 دولار للبرميل بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط بشكل كبير مع انكماش الاقتصادات حول العالم نتيجة لتوقف حركة النقل والطيران بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وسجل سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو 15.12 دولار للبرميل، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء وسط تقلبات بين الصعود والهبوط.

كما تحول سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو للصعود بأكثر 1 دولار ليصل إلى 20.66 دولار للبرميل، بعد أن شهد خسائر خلال الأيام الماضية بلغت نحو 10%.

وتعرض الخام الأمريكي إلى خسائر بنحو 300% في بداية تعاملات الأسبوع قبل أن يتعافي بنحو 125% بالأمس وهو ما يتزامن من آخر يومين في عقد مايو.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت 15 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الجاري مسجلة 518.6 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 14.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

كما زادت مخزونات البنزين الأمريكية مليون برميل خلال نفس الأسبوع المُقارن.

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