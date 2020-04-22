25 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج الأربعاء، بلغت 25 ألفا و300 ميجاوات، وأكد أن الأمس لم يشهد أي تخفيض أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.توقع المرصد في نشرته اليومية، الأربعاء، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم سيبلغ 23 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 23 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و750 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.