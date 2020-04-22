النقل: تنفيذ مشروعات الوزارة يسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة

نفت وزارة النقل ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية، الأربعاء، بشأن تأخر تنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق نتيجة تعطل القروض الدولية لقيام المؤسسات الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا.أكدت الوزارة أن تنفيذ المشروعات التابعة لها يسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضّحًا أن التواصل مستمر مع المؤسسات التمويلية المختلفة بشأن تمويل المشروعات المختلفة وفقًا للجدول والإجراءات المتفق عليها بين وزارة النقل وهذه المؤسسات.وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار عن كافة قطاعات ووسائل ومشروعات وزارة النقل.