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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي للعربة النموذج

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:09 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن اليوم الأربعاء، شهد بدء تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع «ترانسماش هولدينج» على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة الذي يستمر لمدة شهرين طبقًا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار.

قال الوزير، في بيان الأربعاء، إن اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9 أبريل الجاري، موضّحًا أن ترانسماش هولدينج قد بدأت في الإنتاج الكمي الفعلي لعَربات الدرجة الثالثة ومن المنتظر شحن أول دفعة بنهاية شهر مايو المقبل.

وأكد وزير النقل أن الصفقة ستُساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري، كما ستُساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تعزيز أسطول الهيئة بعدد 1300 عربة ركاب يهدف للوصول إلى مستوى خدمة أفضل للمواطن المصري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.

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