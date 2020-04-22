إسنا تسيطر على مناطق تجمعات المواطنين وتفض الأسواق (صور)

قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، صباح اليوم الأربعاء، بحملة موسعة بمنطقة أحمد عرابي وسط مدينة إسنا لرفع الإشغالات، ومنع تجمعات الباعة الجائلين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر.وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمركز وشرطة المرافق وإدارة مرور إسنا والمتابعة الميدانية بالمحافظة، حيث تمكنت الحملة من تحرير 18 محضر أشغال، 7 محاضر بائع متجول، و3 محاضر نظافة و2 محضر عدم تنفيذ قرار غل، و29 إزالة ادارية بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، وهذا في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره من خلال فض التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.كما تم فض وتفرقة التجمعات للمواطنين وتوعيتهم بمدى خطورة التجمعات في ظل انتشار عدوي فيروس كورونا، كما تمت خلال الحملة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة إسنا، وأيضا تم تنظيم سيارات الدخول من شارع النزهة والخروج من أحمد عرابي، تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة.