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محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 294 حالة تعدِ في الدقهلية حتى الآن

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:04 م
إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
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واصلت أجهزة محافظة الدقهلية التنفيذية، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة حملاتها المشتركة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الأراضى وأملاك الدولة وإزالة مخالفات البناء التى تمت خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ، أيمن مختار، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة ٩ حالات تعدى في مراكز أجا وطلخا والسنبلاوين ونطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، وأن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم بلغت ٢٩٤ حالة.

وأوضح أن حالات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بلغت ١٧٠ حالة، وعن حالات الإزالة لتعديات مخالفات البناء بلغت ١٢١ حالة مخالفة بناء داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعد على أملاك الدولة.. مشيرا إلى أن إجمالى المساحة الزراعية التى تمت إزالة التعديات عليها حتى الآن بلغت ١٠ أفدنة و١ قيراط، و١٩ سهما والمساحات التى تمت إزالة التعديات عليها بالنسبة لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة بلغت مساحتها ١٤٩٥.٥ متر مربع.

وأكد تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لاستعادة كل متر من أراضى الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وحسم.

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