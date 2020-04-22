«المصريين الأحرار» يجري أعمال تعقيم للمناطق الصناعية بأبوتيج

واصل حزب المصريين الأحرار، بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت ومؤسسات المدينة وقراها، حيث قام بأعمال تعقيم المصانع في المناطق الصناعية في أبوتيج، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وإشراف السيد عبد الصبور عضو الهيئة الاستشارية لأمانة أسيوط.وطافت حملة التعقيم المصانع والمكاتب الإدارية لتكثيف أعمال الرش حفاظا على سلامة الجميع من الإصابة.وأكد السيد عبد الصبور، عضو الهيئة الاستثمارية لأمانة أسيوط، أن الحملة ستواصل نشاطها والمساهمة في الحد من انتشار الوباء بالتوعية أو عمليات التعقيم والتطهير دعما لتحركات الدولة ودورها الريادي في التعامل مع الوباء بهدف تقليصه والقضاء عليه.