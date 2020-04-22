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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين»: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 دليل جديد على صلابة الاقتصاد الوطني

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:03 م
نفق
نفق
حسين العمدة
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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بالمشروعات التنموية والقومية التي تم افتتاحها اليوم شرق قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع حجر الأساس لانطلاقة اقتصادية كبرى، وستجني مصر ثمارها في القريب، قائلًا: "شهدنا على صلابة الاقتصاد المصرى برغم الوباء العالمي الذي اهتزت منه أعتى الاقتصاديات بينما ما زلنا نقف على أرض صلبة، تحت قيادة تعرف ما تقول وتنفذ ما تعرف".

وثمن أبو العطا، في بيان له اليوم، الإنجازات التي شهدتها مصر على مدار أعوام قليلة، مشددًا على أنه لا يمكن إنكار تخطيط وإدارة وتنفيذ قائدًا تحدثت أفعاله عن عشقه لهذا الوطن، والذى قال يومًا: "أنه يهدف ليس لإقامة مشروعات فحسب، بل أن تقام وتبنى وتؤسس هذه المشروعات بأدوات وماكينات مصرية، ولم يلبث الحلم طويلًا حتى تحقق".

كما أشاد بالشركات المصرية التي قامت بحفر نفق الشهيد أحمد حمدي٢ الذي تم افتتاحه اليوم، لافتًا إلى انتظار الانتهاء من خمسة أنفاق أخرى بسواعد مصرية ودون الحاجة لتدخل أي شركة أو حفار من الخارج، كما تم حفر أنفاق أسفل إطار القاهرة بطول ٢ كيلو متر بنفس ماكينات حفر نفق الشهيد أحمد حمدي٢.

وأكد رئيس حزب المصريين، أن هذه المشروعات القومية شهدت على ترابط الكثير من العوامل الهامة التي تشير إلى نجاح خطة التنمية والتطوير الاقتصادي، ومنها عامل التكلفة المرشدة، وعامل الوقت، حيث تم الانتهاء من هذه المشروعات في زمن قياسي وبتكلفة أقل مما كانت عليه عند الحاجة لشركات أجنبية، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو أن هذه المشروعات تعد هدفًا قوميًا لم يتوجه إليه أحد من قبل، حيث أنها ستقوم بالربط بين سيناء وأرض الوطن، والربط بين ضفتي القناة من خلال ٢٠ نقطة عبور و٦ أنفاق عملاقة و٥ كباري عائمة على قناة السويس وكوبري السلام.

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