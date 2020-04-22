الرئيس السيسي يدعو الشباب للمشاركة في مشروعات المزارع السمكية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشباب للمشاركة في المشروعات التي يتم إنشاؤها طبقا للمواصفات العالمية، موضحا أن الأحواض السمكية التى يتم إنشاؤها هى من أجل توفير غذاء صحى جاهزة.وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسنة: "الأحواض جاهزة مش هنقول لشباب تعالي اعمل حوض سمك واستثمر لا الأحواض جاهزة بجانب الصيد الحر".كما أكد أن هذه المشروعات توفر فرص عمل حقيقية للمصريين، كما أنها تسهم في توفير احتياجات المصريين من الغذاء.