تحويل واقعة التعدى على طفل بدار أيتام سوهاج للنيابة العامة

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تحويل واقعة تعدي عامل في دار أيتام بمنطقة حي الكوثر على طفل للنيابة العامة، عقب صدور تقرير لجنة حماية الطفل الذي أفاد بالتعدي على الطفل «م. ع. ا» وإحداث إصابات في جسده.يذكر أن بداية الواقعة كانت يوم الخميس الماضي، عندما تلقى اللواء طارق الفقي، محافظة سوهاج، رسالة على «واتس آب» من طفل في الدار تفيد بتعرضهم للتعذيب فقام على الفور بالتوجه برفقة الدكتور محمد عبدالهادي، مدير مكتبه، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأكد، خلال الزيارة، أنه لن يسمح بأي شكل من أشكال سوء المعاملة للأطفال، كما طلب تقرير حول الواقعة من لجنة حماية الطفل، وإدارة التفتيش المالي والإداري ومديرية التضامن الاجتماعي.