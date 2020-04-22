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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:54 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية باقتراب عاصفة ترابية شديدة على البلاد خلال الفترة القادمة.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع.

وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الأزمات والتعامل الفوري مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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