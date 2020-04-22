انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط

انطلقت بمحافظة أسيوط، اليوم، قافلة مساعدات وتوزيع كراتين المواد الغذائية لتسليمها إلى مستحقيها من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي وفرها صندوق تحيا مصر للمستحقين من المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.وقال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بدعم العمالة الموسمية والأسر الأولى بالرعاية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية (وزن الواحدة حوالي 10 كيلوجرام)، و5 أطنان لحمة على المستحقين بقرى ونجوع المحافظة من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.