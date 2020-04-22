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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:50 م
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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انطلقت بمحافظة أسيوط، اليوم، قافلة مساعدات وتوزيع كراتين المواد الغذائية لتسليمها إلى مستحقيها من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي وفرها صندوق تحيا مصر للمستحقين من المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بدعم العمالة الموسمية والأسر الأولى بالرعاية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية (وزن الواحدة حوالي 10 كيلوجرام)، و5 أطنان لحمة على المستحقين بقرى ونجوع المحافظة من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط
انطلاق قافلة «تحيا مصر» لمساعدة متضرري كورونا في أسيوط

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