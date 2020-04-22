السيسى: أتمنى تطوير كل بحيرات مصر مثل بحيرة المنزلة

كشف اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تفاصيل تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، موضحا أنها بلغت 250 ألف فدان، ووصلت تكلفة أعمال تطهير 44 ألف فدان إلى 1.2 مليار جنيه، وبلغت أعمال التكريك 185 مليون متر مربع بتكلفة مالية 10 مليارات جنيه.وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، قائلا: "ده الحلم، حلمت بيه ليكم يا مصريين لكل بحيرات مصر، ياريت تساعدونا في المحافظات المحيطة ببورسعيد ودمياط والدقهلية عشان نعمل كده، وبأكد تاني لا أحواض سمك في بحيرة المنزلة، لو البحيرة اتعمل لها برنامج قوي للاستزراع السمكي بداخلها ستنتج كمية سمك جيدة جدًا لمصر والتصدير على أعلى مستوى".وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بقول الكلام ده عشان تطمنوا وتفرحوا، والله العظيم كان مطلوب مني 30 مليار، بس أنا قولتلهم هاديكم حق الوقود، لكن بالتسعير العادي تتكلف كتير، وفي النهاية لما فكرت في الموضوع ده لازم نحلم ونجري ورا حلمنا لأنه إصلاح في الأرض، ولا تخريب ولا تدمير".