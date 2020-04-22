رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى: أتمنى تطوير كل بحيرات مصر مثل بحيرة المنزلة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:45 م
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
طباعة
كشف اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تفاصيل تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، موضحا أنها بلغت 250 ألف فدان، ووصلت تكلفة أعمال تطهير 44 ألف فدان إلى 1.2 مليار جنيه، وبلغت أعمال التكريك 185 مليون متر مربع بتكلفة مالية 10 مليارات جنيه.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، قائلا: "ده الحلم، حلمت بيه ليكم يا مصريين لكل بحيرات مصر، ياريت تساعدونا في المحافظات المحيطة ببورسعيد ودمياط والدقهلية عشان نعمل كده، وبأكد تاني لا أحواض سمك في بحيرة المنزلة، لو البحيرة اتعمل لها برنامج قوي للاستزراع السمكي بداخلها ستنتج كمية سمك جيدة جدًا لمصر والتصدير على أعلى مستوى".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بقول الكلام ده عشان تطمنوا وتفرحوا، والله العظيم كان مطلوب مني 30 مليار، بس أنا قولتلهم هاديكم حق الوقود، لكن بالتسعير العادي تتكلف كتير، وفي النهاية لما فكرت في الموضوع ده لازم نحلم ونجري ورا حلمنا لأنه إصلاح في الأرض، ولا تخريب ولا تدمير".

موضوعات متعلقة

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

«الوزراء» يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

السيسى: «اللى عنده فكر لتطوير سيناء يقول لى»

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

الأمريكيون يؤيدون البقاء بالمنازل رغم إعادة فتح الاقتصاد

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

أفلام تستعرض بطولات الجيش المصري «أونلاين» في رمضان

فى يوم حقوق المؤلف.. تعرف على مكتبات الأمم المتحدة حول العالم

«صفصافة» تحتفل باليوم العالمي للكتاب بإهداء إصداراتها للطواقم الطبية

تدريس أعمال الأبنودي في المدارس.. ما بين أسرة الشاعر والبرلمان