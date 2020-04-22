كفرالشيخ تطلق مبادرة تدريبية «أونلاين» بالمجان

أعلن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل في مبادرة "كفرالشيخ محافظة رقمية" بالمجان بإدارة التدريب الإداري بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والتي تسمح لكافة قطاعات المجتمع الاستفادة من برامج تدريبية مجانية عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأمن وسلامة الإنترنت، وكفاءة استخدام محركات البحث وعدد من برامج استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية word Excel.وأشار نائب المحافظ، في بيان، إلى أن المبادرة لرفع الوعي ونشر ثقافة التعامل مع الإنترنت بكافة أشكاله ومحو الأمية الرقمية للفئات البسيطة من المجتمع، وإتاحة محتوى إثرائي تفاعلي مجاني للجميع، لكافة فئات المجتمع بداية من الطلاب والموظفين والفئات العاملة وغير العاملة.وأكد البشبيشي، أن ذلك يأتي في إطار تبني محافظة كفرالشيخ سياسة التحول الرقمي على المستوى المؤسسي ونشر ثقافة الرقمنة والاستخدام الفعال والآمن للإنترنت لكافة فئات المجتمع، وتفعيلًا لمبادرة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية للتعلم عن بعد للاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والسلامة على الإنترنت.المبادرة مجانية تماما ولا يوجد أي تكاليف للتدريب، والتدريب عن بعد بنظام "online training"، ولا تحتاج الانتقال لقاعات تدريب، والمواد التدريبية الرقمية متاحة على الموقع مجانًا بعضها ملفات للاطلاع، والآخر فيديوهات تفاعلية جذابة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من ICDL العربية وبدون رسوم بمجرد اجتياز الاختبار أونلاين، وللتسجيل اضغط علي http:www.basicict.gov.egRegister_Form.aspx،وللمزيد من المعلومات عن محتوى المبادرة ومسارات التعلم المختلفة والمواد التدريبية والحصول على الشهادة اضغط على الرابط التالي http:www.basicict.gov.egSocialMS.aspx