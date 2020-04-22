انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب فى المرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب بمخزن أخشاب بجوار دائرى المرج الجديدة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بجوار دائرى المرج الجديدة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وانتقل العميد محمد مختار، مأمور قسم شرطة المرج، والقوة المرافقة له لمكان الحريق، وتم عمل كردون أمنى بمحيط الحريق.وتمكن رجال الحماية من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.