العراق: مقتل 7 إرهابيين في ضربة جوية للجيش شمال شرق بعقوبة

لقى 7 إرهابيين مصرعهم في ضربة جوية لطيران الجيش العراقي في شمال شرق بعقوبة، والقبض على داعشي ثامن.قال مصدر أمني، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية، الأربعاء:"إن قوة أمنية مشتركة مدعومة بمفارز أستخبارية نفذت عملية أمنية نوعية وباسناد من طيران الجيش لتعقب فلول داعش في منطقة جسر نارين بأطراف ناحية قره تبة شمال شرق بعقوبة".أضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 7 دواعش بضربة جوية والقبض على داعشي ثامن وحرق مضافات والاستيلاء على دراجة نارية واجهزة وكاميرات للتنظيم الإرهابي.