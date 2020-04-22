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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيومان رايتس: على اليونان بذل المزيد من الجهود لوقف تفشي كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:46 م
هيومان رايتس
هيومان رايتس
وكالات
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قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء، إن اليونان لم تبذل ما يكفي لتخفيف الازدحام في مخيمات المهاجرين بجزرها، ولم تحسّن بصورة كافية نظام الرعاية الصحية والأوضاع بصفة عامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال بلكيس ويلي، الباحث البارز في شؤون الأزمات والصراعات بالمنظمة " على الرغم من أن اليونان تعمل على وقف تفشي الفيروس، إلا أن صور الأوضاع المزرية في المخيمات بالجزر تظهر أنها لا تطبق الحد الأدنى من إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا".

أضاف" حتى غسل اليدين والتباعد الاجتماعي يعدان أمرين مستحيلين في هذه الظروف".

وكان مئات المهاجرين قد أغلقوا مدخل مخيم موريا في ليسبوس اليوم، حيث ألبّوا بنقلهم من المنشأة المكتظة بالمهاجرين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس حتى الآن في المخيمات على الجزر، إلا أن 3 منشآت بالبر الرئيسي سجلت تفشيا لفيروس كورونا، وجرى وضعها في الحجر الصحي.

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