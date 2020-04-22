الرئيس السيسى يشاهد «نبع الخير» فى افتتاح مشروعات بالإسماعيلية

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة بمدينة الإسماعيلية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "نبع الخير".ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.ويفتتح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، عددا من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي السويس لافتتاح عدد من المشروعات القومية.ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر النفق.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة.