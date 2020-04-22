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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الطاقة الروسى: الطلب العالمى على النفط بلغ أدنى مستوياته

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:37 م
ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
وكالات
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قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط انخفض بنحو الثلث وبلغ القاع، بينما سيتحسّن الوضع في مايو حين تبدأ تخفيضات عالمية لإنتاج الخام.

كما قال نوفاك، في مؤتمر عن بعد مع مشرعين روس، إن سوق النفط ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام في أول مايو.

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