«يوميات الفرح».. حملة جديدة للكنيسة طوال فترة الخماسين

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "يوميات الفرح".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن القيامة.ويُبَث طوال فترة الخمسين المقدسة حلقات يومية بعنوان "يوميات الفرح" وذلك على القنوات القبطية الثلاثة سي تي في وأغابي ومي سات إلى جانب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتتضمن الحلقات تأمل في آية كتابية أو قصة تتناول معنى يشير إلى فكرة الفرح، يقدمها أحد أحبار الكنيسة من داخل مصر وخارجها، وأيضا عدد من الآباء الكهنة.كما تأتي فكرة "يوميات الفرح" في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني إلى بث روح الطمأنينة والرجاء والفرح المسيحي لدى أبناء الكنيسة.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤاذرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".